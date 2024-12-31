بالفيديو.. الأرصاد: حالة جوية غير مستقرة وأمطار رعدية على هذه المناطق

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي يسبب حالة جوية غير مستقرة قبل بضعة أيام، ومستمر تأثيره اليوم، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات تأثرًا هي محافظات الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط، مثل شمال سيناء وبورسعيد ودمياط.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأمطار على هذه المناطق تصل لمتوسطة ورعدية اليوم، وتصل من خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى.

وتابع، أن الرياح ستكون في أغلبها معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي وشمال وجنوب الصعيد، موضحًا أن نشاط الرياح يمتد لمناطق من البحر المتوسط والذي بدوره تصل سرعات الرياح إلى 60 كم / الساعة ما يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاعات أمواج تصل لأكثر من 3 متر، وبالتالي فإننا لا زلنا في حالة جوية غير مستقرة.