المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي تدفع النمو للارتفاع في الربع الأول

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%.

وأكدت الوزيرة، تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، أدى إلى دفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.

وأضافت المشاط، أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، حقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار.. ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وتابعت وزير التخطيط، أن قطاع النقل والتخزين شهد نمواً بنسبة 15.6%، نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات.

وقالت الوزيرة، إن شركات الاتصالات حققت زيادة استثمارات في أعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة، لتحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، كما حقق قطاع السياحة استمرارا في النمو بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، كما بلغ نمو قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.3% و4.6% على الترتيب.

وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4%، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة، خلال الفترة.

وأكدت المشاط، أنه على الرغم من انخفاض النمو عن المتوقع، فإن هناك توقعات بحدوث نشاط بقطاع الاستخراجات، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتوسع في مشروعات التنقيب.