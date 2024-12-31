غدًا.. بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه لصرف معاشات يناير

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن فتح جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، لتسهيل عملية صرف المعاشات، وذلك بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، مشيرة إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة من خلال التوسع في تقديم خدمات الصرف، حيث يخدم أكثر من مليوني عميل.

وأوضحت الوزيرة أن عملية صرف المعاشات ستكون متاحة عبر 98 فرعًا للبنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) سواء التابعة للبنك أو من خلال منظومة "123" التي تتيح الصرف باستخدام بطاقات بنك ناصر عبر ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن توفير الخدمة من خلال منافذ شركة "فوري".

وفي السياق ذاته، صرّح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بأن فروع البنك ستعمل غدًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع توجيهات بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى للنقدية بشكل مستمر.

كما أكد أن الخدمة ستكون متاحة أيضًا عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وأشار السيد إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري الفروع بمتابعة سير العمل وضمان صرف المعاشات بجودة وكفاءة، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه العاملين، والتعامل مع شكاوى المواطنين إن وجدت، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في 31 ديسمبر 2024.

على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 في المواعيد الرسمية للعمل بالبنوك.