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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| المصري يسعى لاستعادة انتصاراته أمام سيراميكا.. والسعودية ضد عمان

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة المصري أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

03:00 سيراميكا كليوباترا X المصري تذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس الخليج العربي "خليجي 26"

04:30 عمان X السعودية  تذاع عبر قناة الكويت الرياضية – قناة الكأس – قناة أبوظبي الرياضية

07:45 البحرين X الكويت تذاع عبر قناة الكويت الرياضية – قناة الكأس – قناة أبو ظبي الرياضية

 

مواعيد مباريات الدوري الموريتاني الممتاز

09:50 الهلال X الشمال

07:00 الأمن المدني X أنزيدان

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