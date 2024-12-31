أبرزها ممارسة الرياضة.. نصائح مهمة لتعزيز وتقوية جهازك المناعي

كشفت الدكتورة إيرينا بوبكوفا خبيرة التغذية عن أهم الطرق الخاصة التي تساهم في تعزيز المناعة خلال فترة التوتر واعباء العمل، وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا الطبية.

تشير الطبيبة إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على المناعة ولتعزيز منظومة المناعة، وأنه يجب الحفاظ علي نظام غذائي جيد بالإضافة إلى تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة فيتامين C الموجود في الحمضيات والثمار وكذلك فيتامين D ( في الأسماك والبيض) والزنك (في اللحوم والمأكولات البحرية) وعند وجود نقص في الفيتامينات خاصة في حالة اتباع نظام غذائي غير متوازن يجب تناول جرعات مثالية من المكملات الغذائية.

بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة وخاصة المشي في الصباح مفيدة لمنظومة المناعة لأنها تعمل على تنشيط الخلايا المناعية وتساعد على مكافحة الالتهابات وتعزيز إنتاج فيتامين D وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

وتقول: ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يضعف منظومة المناعة ولذلك فإن ممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة أكثر فائدة.

ووفقا لها قلة النوم وعدم انتظام النوم يضر منظومة المناعة لأن الأشخاص البالغين يحتاجون إلى سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة. أي يجب الحفاظ على جدول نوم محدد، وإيقاف تشغيل الأجهزة قبل نصف ساعة من موعد النوم ومن الأفضل النوم في غرفة مظلمة وباردة (17-19 درجة)، بالإضافة إلى أن الإجهاد المزمن يضعف الجسم بسبب هرمون الكورتيزول.

وللحد من الضرر على الصحة ينصح بممارسة التأمل وتخصيص وقت للهوايات والتواصل مع الأحباء والحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماء يوميا خاصة عند تناول الأدوية أو ممارسة الرياضة أو في المواقف العصيبة.