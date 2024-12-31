الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية للقضاء على الإرهابيين جنوبي البلاد

شن الجيش الصومالي، عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء أن الفرقة الـ60 للجيش الصومالي شنت عمليات عسكرية مكثفة بالتعاون مع قوات الشرطة في مدينة ولاوين والقرى التابعة لها بمحافظة شبيلي السفلى.

