جامعة بني سويف تنظم ندوة دينية حول "تحديات الشباب في مواجهة الشهوات والشبهات"

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة دينية عن تحديات الشباب في مواجهة الشهوات والشبهات، تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية، والدكتور عصام حمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر بها الشيخ عيد شحاتة إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف بني سويف.

وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الجامعة بإقامة الندوات التثقيفية التي لها تأثيراً قوياً فى بناء الشخصية السوية لطلابها ورفع مستوي الوعي وتحصين الشباب ضد التحديات التي يواجهها في العصر الحديث، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشهوات والشبهات على حساب تعزيز وترسيخ القيم والمبادئ، وذلك من خلال عقد اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة مع الطلاب بهدف تنمية مداركهم ووعيهم تجاه مختلف القضايا ورفع قدرتهم علي الحوار الموضوعي.