زيلينسكي يرسل 500 طن قمح إلى سوريا

أرسل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزيري الخارجية والزراعة الأوكرانيين إلى سوريا للقاء قادتها الجدد في مسعى دبلوماسي للاستفادة من تراجع نفوذ موسكو في البلاد بعد الإطاحة بحليفها الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي التقى قائد "هيئة تحرير الشام" الذي وصفته بـ "الزعيم الفعلي لسوريا"، أحمد الشرع، في دمشق، الاثنين، قوله: "ننطلق من حقيقة أن سوريا الجديدة ستصبح دولة تحترم القانون الدولي، بما في ذلك سلامة أراضي أوكرانيا".

وأضاف سيبيها أن "نظامي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأسد دعما بعضهما البعض لأن أساسهما هو العنف والتعذيب".

وقالت "فايننشيال تايمز" إن أوكرانيا تسعى لحل محل روسيا كمورد رئيسي للحبوب لدمشق، لافتة إلى أن الشحنة الأولي من القمح الأوكراني التي تبلغ 500 طن تمثل جزءاً بسيطاً مما تحتاجه سوريا، لكن كييف تقول إن هناك المزيد من الشحنات في الطريق.