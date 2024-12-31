التشكيل المتوقع للمصري أمام سيراميكا في الدوري

يلعب الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، مباراته أمام فريق سيراميكا كليوباترا لتعد هذه المباراة الأخيرة له في الدوري، قبل استكمال رحلته في الكونفدرالية، وملاقاة الزمالك.

ويلتقي المصري اليوم الثلاثاء، مع سيراميكا باستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

وتابع علي ماهر المدير الفني للفريق، خطط لعب فريق سيراميكا للوقوف على تنفيذ خطة لكسب نقاط سيراميكا.

ويأتي التشكيل المصري المتوقع ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو السعداوي - باهر المحمدي - خالد صبحي - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - أحمد القرموطي - سمادو أتيدجيكو.

خط الهجوم: عبدالرحيم دغموم - محمد الشامي- - فخر الدين بن يوسف.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.

حكام مباراة المصري وسيراميكا

ضم طاقم حكام مباراة المصري وسيراميكا كلا من: محمود ناجي حكم للساحة ومحمد عزازي حكم مساعد وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد، أحمد حمدي حكم رابع، خالد جمال الغندور حكم var، ومصطفى عطية حكم var مساعد.

نقاط وأرقام المصري وسيراميكا

يحتل المصري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

بينما يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.

المصري في الكونفدرالية

ويلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية.