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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يعلن إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من غوانتانامو إلى تونس

البنتاجون
البنتاجون
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن خليج غوانتانامو إلى بلده تونس.

وأضافت أن 26 معتقلاً لا يزالون في المنشأة، منهم 14 مؤهلون للنقل.

يذكر أن رضا بن صالح بن مبروك اليزيدي، تونسي، من مواليد 1965، نُقل إلى معتقل غوانتانامو في 2002، ويعد ممثلاً لتنظيم «القاعدة» في تونس، وارتبط بالتنظيم في أفغانستان، وحارب في البوسنة، وله صلات واسعة مع عدد من الجماعات المتطرفة، واتصالات كثيرة بكبار قادة تنظيم «القاعدة»، بمن فيهم أسامة بن لادن.

وحصل اليزيدي على تدريب مكثف لاستخدام الأسلحة والمتفجرات، وشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، وكان عضواً في «اللواء 55».

وزارة البنتاجون