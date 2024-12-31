ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 68 طائرة مسيرة، كما تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 فوق جمهورية القرم، و11 فوق كوبان، و10 فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق مقاطعة تفير، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا.

الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أوكرانية