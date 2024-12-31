الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 68 طائرة مسيرة، كما تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 فوق جمهورية القرم، و11 فوق كوبان، و10 فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق مقاطعة تفير، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا.