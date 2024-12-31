دفاع رئيس كوريا الجنوبية: مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس "غير قانونية وباطلة"

اعتبر فريق الدفاع القانوني عن رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول"، اليوم الثلاثاء، مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بأنها "غير قانونية وباطلة".

وقال المحامي "يون جاب جيون" إنه "من غير المقبول أن تصدر محكمة مذكرة اعتقال بناء على طلب من هيئة تحقيق ليس لديها سلطة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالخيانة، وذلك في إشارة إلى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين".

وأضاف جيون - نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "من المؤسف للغاية أن يقوم مكتب التحقيقات بتقديم طلب اعتقال الرئيس إلى محكمة منطقة سول الغربية؛ بدلا من محكمة منطقة سول المركزية حيث من المتوقع أن يتم عقد المحاكمة".

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد شهدت منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.