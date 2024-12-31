محمود ناجي حكمًا لمباراة المصري وسيراميكا في الدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة المصري وسيراميكا والتي تقام عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

ويضم الطاقم محمود ناجي حكم للساحة ومحمد عزازي حكم مساعد وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد، أحمد حمدي حكم رابع، خالد جمال الغندور حكم var، ومصطفى عطية حكم var مساعد.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، الفريق الأول للنادي المصري، بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة عصراً.

المصري يسعى لاستعادة انتصاراته في الدوري

وكان قد نجح الفريق المصري في حصد جميع نقاط مبارياته في الدوري قبل خسارته الأخيرة أمام النادي الأهلي ليتوقف قطار نقاط المصري في جدول الدوري عند 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

ويحتل المصري المركز الخامس في ترتيب البطولة بالتقاسم مع سيراميكا.

بينما يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.