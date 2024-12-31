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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة اليابانية تعتزم تعزيز قدرات مكافحة الحرائق تحسبًا لوقوع زلازل محتملة

زلزال
زلزال
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تعتزم وزارة الشؤون الداخلية في اليابان تعزيز قدرات مكافحة الحرائق خلال العام المالي 2025 تحسبا لوقوع أي زلازل محتملة، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" بوسط البلاد غدا الأربعاء.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم نشر مركبات صغيرة ذات قدرة حركية عالية يمكنها نقل أطقم الإنقاذ والمعدات حتى في أعقاب حدوث الزلازل، مضيفة أن الوزارة تنتوي تطوير طائرات من دون طيار بالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها مكافحة الحرائق جوا في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة العاملين في مجال الإطفاء.
وفي أعقاب زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في الأول من يناير الماضي، أدى قطع الطرق والحرائق التي اشتعلت في مناطق واسعة إلى إعاقة حركة مركبات الإطفاء، واضطر رجال الإطفاء إلى العمل في ظل وجود تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

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