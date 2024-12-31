كوريا الجنوبية: التعرف على هوية 174 شخصًا من ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، التعرف مبدئيا على هوية 174 شخصا من أصل 179 لقوا حتفهم في تحطم طائرة جيجو إير، هذا الأسبوع.

وذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنها لا تزال تتحقق من هوية الضحايا الخمسة المتبقين، مضيفة أنه "من بين 32 شخصا لم يتسن التعرف عليهم من خلال بصمات الأصابع، تعرفنا على 17 هوية من خلال اختبار الحمض النووي الأول و10 آخرين في الاختبار الثاني، ونعمل على التأكد من هويات الخمسة المتبقين بسبب تناقضات الحمض النووي"، كما تم تسليم جثث 4 من الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى أسرهم.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية - في وقت سابق - إن التعرف على هوية جميع الرفات وتسليمها إلى أسر الضحايا قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام، لأن معظم الجثث تفحمت بشدة.