"تعليم البحيرة": انتظام الدراسة بعد تعطيلها بسبب سوء الطقس

شهدت مدارس محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عودة الدراسة بعد تعطيلها أمس بسبب الأحوال الجوية السيئة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي شهدتها المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ضرورة تواصل العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم، لضمان الانضباط الإداري والتعليمي، وضمان نظافة المدارس.

وأكد “الديب” استمرارية المتابعة الميدانية والحرص على سلامة الطلاب والتلاميذ، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة متابعة حضور الطلاب والتزامهم بالجدول الدراسي ودعمهم في أداء واجباتهم التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية، وذلك من خلال اتباع الإرشادات الواردة مثل فصل التيار الكهربائي في حالة سقوط الأمطار، عدم ترك الطلاب بمفردهم في الفناء، وإزالة العوائق الخطرة، تم أيضاً تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حالات الطوارئ.

تعطيل الدراسة بمدارس البحيرة بسبب الطقس السيئ

وكانت قد قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة أمس الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة، يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمين، والمعلمين المعينين بنسبة الـ 5%؛ وكذا جميع الأمهات التي ترعى طفلا يقل عن 12 عاما، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع انتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.