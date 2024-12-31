أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 789.5 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 789 ألفًا و550 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1610 جنود ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و668 دبابة و20 ألفا و30 مركبة مدرعة و21 ألفا و528 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3003 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و671 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و626 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و81 طائرة بدون طيار".

