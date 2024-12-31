المصري يسعى لخطف نقاط سيراميكا في الدوري

يلتقي اليوم الثلاثاء، الفريق الأول للنادي المصري، بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أرقام المصري وسيراميكا

توقف قطار نقاط المصري في جدول الدوري عند 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

ليحتل المصري المركز الخامس في ترتيب البطولة بالتقاسم مع سيراميكا.

في المقابل يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6مباريات ، فاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.

علي ماهر يطالب اللاعبين باستغلال الفرص

وطالب علي ماهر المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه بضرورة استعادة انتصاراته في الدوري المصري، وخطف الثلاث نقاط من سيراميكا، وذلك بعد الخسارة الأخيرة التي تكبدها الفريق أمام نظيره فريق النادي الأهلي بثنائية نظيفة ، لينجح في الرجوع لسلسة انتصاراته مرة أخرى.

وأكد أن عليهم استغلال جميع نقاط الضعف والقوة للفريق المنافس واستغلال جميع الفرص أمام منافسه لإحراز أهداف سريعة لضمان التقدم.

المصري يواصل رحلته في الكونفدرالية

وتعد مباراة المصري أمام سيراميكا، هي المباراة الأخيرة للفريق في الدوري قبل استئناف رحلته مرة أخرى في الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع نظيره الزمالك يوم 5 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعة.