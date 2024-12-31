بعد التعادل مع إنبي.. كولر يحرم لاعبي الأهلي من الراحة

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إلغاء الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها الفريق اليوم الثلاثاء بعد مباراة إنبي في الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق التدريبات اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع إنبي، أمس الأثنين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

كولر يعاقب لاعبي الأهلي

وعاقب مارسيل كولر لاعبي الأهلي بعدما اصطحب الفريق عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي إلى ملعب التدريب بمقر النادي في مدينة نصر، رافضا انصرافهم إلى المنزل.

وعقد كولر جلسة عاصفة مع اللاعبين استمرت أكثر من 30 دقيقة، وقام بتعنيف وتوبيخ اللاعبين بسبب الأداء الهزيل أمام إنبي كما حملهم مسئولية خسارة نقطتين في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.



موعد سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد مساء الأحد الماضي، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير المقبل.

وتسافر بعثه الأهلي إلى الجزائر يوم 1 يناير المقبل لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.