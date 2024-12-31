اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة" للعام الدراسي 2025.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن التدريب يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024 وينتهى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وكانت المديرية أعلنت عن فتح باب التسجيل للمرشحين للتدريب التربوي الخاص بـ”معلم مادة” للعام الدراسي 2024/2025.

ودعت المديرية المعلمين المرشحين إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/uQUuWRmpAZ لتسهيل عملية توزيعهم على القاعات التدريبية القريبة من أماكن إقامتهم.