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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025

سماح إبراهيم
سماح إبراهيم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة" للعام الدراسي 2025.
وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن التدريب يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024 وينتهى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وكانت المديرية أعلنت عن فتح باب التسجيل للمرشحين للتدريب التربوي الخاص بـ”معلم مادة” للعام الدراسي 2024/2025.

ودعت المديرية المعلمين المرشحين إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/uQUuWRmpAZ لتسهيل عملية توزيعهم على القاعات التدريبية القريبة من أماكن إقامتهم.

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