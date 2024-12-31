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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. واضطراب في حركة الملاحة البحرية

أمطار شديدة في الإسكندرية
أمطار شديدة في الإسكندرية
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شهدت محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء، تساقط للأمطار الرعدية الغزيرة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، التي حجبت أشعة الشمس منذ الصباح، وانخفاض في درجات الحرارة التي سجلت 15 درجة مئوية، ونسب سقوط أمطار 20%.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن توقعات الطقس خلال الساعات القادمة أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها  إلى  40- 60 كم /س مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من  2.5 إلى 3.5 متر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن متابعتها لحالة الطقس خلال الساعات القادمة، والتي تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

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