أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيها للشراء، 4251 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3876 جنيها للشراء، 3897 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للشراء، 3720 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيها للشراء، 3189 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2467 جنيها للشراء، 2480 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29600 جنيه للشراء، 29760 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 131523 جنيها للشراء، 132234 جنيها للبيع.