أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع، في بنكي (مصر، والأهلي المصري).

وفيما سجل سعر الدولار في بنكي (القاهرة، وقناة السويس)، نحو 50.85 جنيه للشراء، مقابل 50.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك (القاهرة، والبركة، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي الأول، نحو 50.78جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية، المصرف المتحد).

وسجل سعر الدولار في بنكي (كريدي أجريكول، أبو ظبي الإسلامي) نحو 50.80جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير نحو نحو 50.81 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.