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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز الـ 66 مليار دولار

البنتاجون
البنتاجون
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أعلنت البنتاجون أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أثناء ولاية الرئيس جو بايدن بلغت أكثر من 66 مليار دولار.

وأشار البنتاجون في بيان له، الاثنين، إلى أن 65.4 مليار دولار من تلك المساعدات تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير عام 2022.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، بما فيها 1.22 مليار دولار في إطار المبادرة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI).

وأوضح بايدن أن تلك المساعدات تضم مئات الآلاف من القذائف المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات القطع من المعدات العسكرية.

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