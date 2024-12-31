أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال على عاتق الصين واجب مشاركة كافة بياناتها وإتاحة الوصول إلى كافة المعلومات للوصول إلى فهم أصول نشأة وانتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت المنظمة العالمية في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ5 لأول مقال إعلامي عن حالات عدوى الجهاز التنفسي في مدينة ووهان الصينية: "نحن نواصل دعوة الصين إلى مشاركة البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم أصول "كوفيد-19" وهذه ضرورة أخلاقية وعلمية".

وتابعت: "من دون شفافية وتبادل للمعلومات والتعاون بين البلدان، لن يتمكن العالم من الوقاية بشكل كاف من الأوبئة والأوبئة المستقبلية والاستعداد لها."

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قالت متحدثة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو لوكالة "نوفوستي" إن الصين "لا تتعاون بشكل كاف" مع منظمة الصحة العالمية بشأن أصول "كوفيد-19"، لكن التحقيق لا يزال مستمرا.

ومن المعروف أنه في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي بالجزء الأوسط من البلاد.

وعلاوة على ذلك، كانت الحالات الأولى مرتبطة بشكل ما بسوق المأكولات البحرية المحلية هناك.

وفي أوائل يناير 2020، أُعلن رسميا في الصين أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ هو نوع جديد من فيروس كورونا. وبالفعل في 11 مارس 2020، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن انتشار فيروس كورونا الجديد هو من مستوى "الجائحة".

وبعد تحقيق استمر عامين، قال أعضاء في الكونغرس الأمريكي، إن فيروس كورونا على الأرجح كان من أصل مخبري وانتشر نتيجة تسرب، وفقا لتقرير نشره المشرعون الأمريكيون.