ترامب يخسر استئنافًا على حكم تشهير بقيمة 5 ملايين دولار

أيدت محكمة استئناف اتحادية، الاثنين، حكما بتغريم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، 5 ملايين دولار لصالح "إي. جان كارول".

وكانت هيئة محلفين أصدرت الحكم ضد الرئيس الأمريكي المنتخب، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والتشهير بكاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل".

وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من 3 أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية بمانهاتن، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويتعلق الحكم الصادر في مايو/أيار من عام 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريبا في غرفة تبديل الملابس بمتجر "بيرجدورف جودمان" في مانهاتن.

وقالت كارول إن ترامب اغتصبها، وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، نفى ترامب ادعاء كارول ووصفه بأنه "أكذوبة".

ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب، فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.

وأمرت هيئة محلفين مختلفة ترامب في يناير/كانون الثاني بدفع 83.3 مليون دولار لكارول، بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في يونيو من عام 2019، عندما أنكر للمرة الأولى ادعاءها بالاغتصاب.

وفي كلا النفيين، قال ترامب إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من النوع الذي يحبه"، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها، ويستأنف ترامب الحكم، الذي يبلغ 83.3 مليون دولار.