بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم إرادة الشعب الفنزويلي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بدعم إرادة الشعب الفنزويلي كما تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع، واستعادة الديمقراطية سلميا في فنزويلا، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، خلال محادثات هاتفية أجراها بلينكن مع رئيس الفنزويلي المنتخب إدموندو جونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة الديمقراطية في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع المجتمع الدولي في التعبير عن "إدانتنا لأفعال مادورو المناهضة للديمقراطية"، كما أشاد بمرونة المعارضة الديمقراطية والتزام الشعب الفنزويلي بالديمقراطية.