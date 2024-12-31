إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الأشخاص ببئر السبع جراء التدافع بفعل صواريخ الحوثيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة عدد من الأشخاص في مدينة بئر السبع نتيجة التدافع عقب سقوط صواريخ أطلقتها جماعة الحوثيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق مؤقت لمطار بن غوريون في تل أبيب عقب إطلاق صاروخ من اليمن، وسط حالة من الفوضى والخوف التي سادت بين المسافرين، كما أظهرت مشاهد وثقت لحظة انطلاق صافرات الإنذار داخل المطار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الإثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي. وجاء في بيان الجيش: "تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض الصاروخ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية".