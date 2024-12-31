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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. أبطال فيلم "المستريحة" يتوافدون على العرض الخاص

ليلى علوي وبيومي
ليلى علوي وبيومي فؤاد
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رصدت عدسة "البوابة نيوز"، فعاليات العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، والذي شهد حضور عدد من أبطال الفيلم ومن أبرزهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو وهبة وغيرهم من النجوم.

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التي تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

يشار إلى أن فيلم "المستريحة"، من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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ليلى علوي بيومي فؤاد فيلم المستريحة