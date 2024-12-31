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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرزهم ليلى علوي وبيومي فؤاد.. أبطال فيلم "المستريحة" يتوافدون على العرض الخاص

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم المستريحة
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رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، والذي شهد توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو وهبة وغيرهم من النجوم.

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التي تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

يشار الى ان فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم المستريحة الفنانة ليلي علوي