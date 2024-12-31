إعلام عبري: توقف مطار بن غوريون عقب اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 12:26 ص

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتًا، بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

ووثقت مشاهد من داخل مطار بن غوريون لحظة هروب المسافرين عقب إطلاق صافرات الإنذار وسط حالة من الفوضى والهلع.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أراضي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.