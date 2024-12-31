ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام عبري: توقف مطار بن غوريون عقب اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتًا، بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

ووثقت مشاهد من داخل مطار بن غوريون لحظة هروب المسافرين عقب إطلاق صافرات الإنذار وسط حالة من الفوضى والهلع.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أراضي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

إسرائيل اليمن صاروخ يمني مطار بن غوريون