نيوكاسل يحقق فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة بالدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل نيوكاسل تقديم أداء قوي هذا الموسم.

افتتح أليكسندر إيزاك التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من لويس هال، مستغل خطأ دفاعي من مانشستر يونايتد ليمنح فريقه التقدم المبكر.

وواصل نيوكاسل الضغط وتمكن من تعزيز النتيجة في الدقيقة 19 عن طريق جويلينتون الذي سجل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من أنتوني جوردون.

على الجانب الآخر، عانى مانشستر يونايتد من غياب الفاعلية الهجومية رغم محاولاته المستمرة للعودة في النتيجة.

لم يتمكن الفريق من اختراق الدفاع الصلب لنيوكاسل، الذي أظهر تنظيم دفاعي قوي وأداء مميز في الهجمات المرتدة.

بهذا الفوز، يضيف نيوكاسل ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، بينما يواجه مانشستر يونايتد تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة لاستعادة توازنه وتحسين أدائه في الدوري.