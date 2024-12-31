أستون فيلا وبرايتون يتعادلان في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أستون فيلا وبرايتون بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، في لقاء ممتع جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل في مواجهة شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة.

افتتح برايتون التسجيل مبكرًا عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 12 بعد تمريرة مميزة من جواو بيدرو، مما منح الفريق الضيف الأفضلية في بداية اللقاء.

ورد أستون فيلا سريعًا في الدقيقة 36 بهدف من نجمه أولي واتكينز، ليُعيد المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان الهجوم بحثًا عن التقدم، ونجح أستون فيلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق مورغان روجرز بعد تمريرة حاسمة من أولي واتكينز.

لكن برايتون لم يستسلم، وعاد في الدقيقة 81 ليسجل طارق لامبتي هدف التعادل بعد تمريرة أخرى رائعة من جواو بيدرو.

المباراة شهدت أداءً قويًا من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة والفرص، مما جعلها ممتعة ومثيرة للجماهير.

بهذه النتيجة، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده في جدول الترتيب، مع استمرار المنافسة القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.