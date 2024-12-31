إبسويتش تاون "سام مرسي" يحقق المفاجأة على تشيلسي بثنائية نظيفة

حقق فريق إبسويتش تاون الذى يلعب له المحترف المصري سام مرسي، فوزًا غاليًا ومميزًا على تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويُثبت جدارته أمام أحد عمالقة الدوري.

افتتح ليام ديلاب التسجيل مبكرًا لصالح إبسويتش في الدقيقة 12 بعد استغلاله لفرصة مثالية وضعته في مواجهة المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق صاحب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز أوماري هاتشينسون التقدم بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 53، مؤكدًا سيطرة فريقه على مجريات اللقاء.

شهدت المباراة أداءً قويًا من إبسويتش، الذي أظهر تنظيمًا دفاعيًا محكمًا واستغلالًا جيدًا للفرص الهجومية. من جهة أخرى، عانى تشيلسي من غياب الفاعلية الهجومية رغم محاولاته المتكررة للعودة في النتيجة.

بهذا الفوز، يثبت إبسويتش تاون أنه قادر على مواجهة الفرق الكبرى، بينما يزيد الضغط على تشيلسي الذي يحتاج إلى مراجعة أوراقه لاستعادة توازنه في المباريات القادمة.