رئيس نقابة البترول يؤدى واجب العزاء في وفاة النائب جبالي المراغى

حرص المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال القليوبية، على تقديم واجب العزاء في الراحل جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاسبق، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السابق.

وشهد العزاء تواجد العديد من الوزراء، معالى وزير العمل محمد جبران، الوزير محمد سعفان، الوزيرة عائشة عبد الهادى ، الوزيرة ناهد العشرى وزراء القوى العاملة سابقا، النائب خالد عيش رئيس لجنة القوى العاملة و الطاقة بمجلس الشيوخ، النائبة مايسة عطوة ، النائبة سولاف درويش، النائبة منيرة الأشقر، اعضاء مجلس النواب، عبد المنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عيد مرسال الامين العام لإتحاد عمال مصر، رؤساء النقابات العامة و رؤساء و أعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

رافق رئيس نقابة البترول خلال تقديم واجب العزاء، محمود موسى امين صندوق نقابة البترول، محمد يسرى نائب رئيس نقابة البترول، محسن جبر الامين العام المساعد لنقابة البترول، هيثم زاد الدين رئيس المركز لنقابة البترول، عبدالله مشهور امين العلاقات العامة لنقابة البترول، مسعد جمعة المشرف على التدريب بالمؤسسة الثقافية العمالية، مجدى عبد التواب نائب رئيس المركز الاعلامى لنقابة البترول، هشام محمد وهب الله عضو المركز الاعلامى لنقابة البترول ، عاطف ادم رئيس نقابة بتروفرح، دكتور عمر سليمان رئيس نقابة برج العرب، محمد عامر عضو أمانة خدمات نقابة البترول، كريم كاسب رئيس نقابة بتروتريد ، خالد عوض رئيس نقابة غاز مصر ، مجدى حسن عضو نقابة غاز مصر.

وأقيم عزاء الراحل جبالي المراغى، اليوم الاثنين، بقاعة الروضة مسجد المشير طنطاوى القاهرة الجديدة.

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