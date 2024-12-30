الأسهم الأوروبية تتراجع مع بداية الأسبوع الأخير من العام

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 11:48 م

أنهت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض عام، وسط أولى جلسات الأسبوع الأخير من التداولات الكاملة لهذا العام قبل احتفالات العام الجديد.

شهد المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقًا تراجعًا بمقدار نقطتين، ليصل إلى مستوى 504 نقاط، مما يعكس حالة من الضعف في الأداء العام للأسواق. في المملكة المتحدة، سجل المؤشر الأساسي انخفاضًا بلغ 28 نقطة، ليغلق عند 8121 نقطة.

في ألمانيا، انخفض المؤشر الرئيسي بمقدار 75 نقطة، مما دفعه إلى مستوى 19909 نقاط، بينما في فرنسا تراجعت الأسهم لتفقد 41 نقطة، لتستقر عند مستوى 7313 نقطة.

على النقيض، أظهرت السوق الإيطالية أداءً إيجابيًا طفيفًا، مع ارتفاع مؤشرها الوطني بمقدار 25 نقطة، ليصل إلى مستوى 34186 نقطة. وفي إسبانيا، سجل المؤشر الأساسي زيادة بسيطة بلغت 5 نقاط، لينهي الجلسة عند 11536 نقطة.