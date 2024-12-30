سداد الديون على رأس الأولويات المالية للكنديين في عام 2025

كشف البنك التجاري الكندي "سي آي بي سي" عن أن سداد الديون هو الأولوية المالية القصوى للكنديين في عام 2025.

وفي استطلاعه السنوي للأولويات المالية، وجد المصرف أن الكنديين ما زالوا يرون ارتفاع تكاليف السلع المنزلية وارتفاع أسعار الفائدة كأكبر مخاوفهم المالية، بينما أن مواكبة سداد الفواتير هي ثاني أكبر أولوية للمستجيبين.

ويشير بنك "سي آي بي سي" إلى أن ما يقرب من ثلثي الكنديين قلقون بشأن احتمال حدوث ركود، ومع ذلك يشعر أكثر من نصف المستجيبين للاستطلاع أنهم مستعدون لتحمل صعوبات مالية غير متوقعة.

وتحمل 28 في المائة من المستجيبين المزيد من الديون في الأشهر الاثنى عشر الماضية، وكانت الأسباب الرئيسية هي تكلفة المعيشة، والنفقات اليومية التي تفوق الدخل والطوارئ المالية.

النتائج مستمدة من استطلاع رأي عبر الإنترنت أجرته شركة "إيبسوس" لصالح المصرف التجاري الكندي بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر باستخدام عينة من 1500 كندي.