التعادل يحسم مواجهة زد وبتروجت النارية في الدوري

انتهت مباراة زد وبتروجت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

افتتح إسلام هشام التسجيل لفريق بتروجت في الدقيقة 89، حيث استغل هجمة مرتدة منظمة ليضع فريقه في المقدمة.

لكن فريق زد لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق شادي حسين، الذي سجل هدفًا قاتلًا منح فريقه نقطة ثمينة.

المباراة اتسمت بالندية والتنافس الشديد بين الفريقين، مع فرص متبادلة من الجانبين، حيث حاول كل فريق حسم اللقاء لصالحه. بهذه النتيجة، يرفع زد رصيده إلى 10 نقاط في جدول الترتيب، بينما يصل بتروجت إلى 9 نقاط.