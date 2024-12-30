ضبط قائد سيارة لقيامه بطمس لوحاتها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ، وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) ، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.