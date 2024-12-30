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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة لقيامه بطمس لوحاتها بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ، وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) ، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة وزارة الداخلية