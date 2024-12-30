ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل إيجابي بين أستون فيلا وبرايتون في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وبرايتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سيمون أدينجرا التسجيل لبرايتون في الدقيقة 12 بعد هجمة منظمة واستغلال دفاع أستون فيلا. وردّ أستون فيلا سريعًا عن طريق نجمه أولي واتكينز الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

شهد الشوط الأول تنافسًا قويًا بين الفريقين مع فرص متبادلة، حيث أظهر كلا الفريقين رغبة كبيرة في تحقيق الفوز. يُنتظر أن يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الإثارة في ظل تقارب المستوى بين الفريقين.

أستون فيلا برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز دفاع نقطة البداية سيمون أدينجرا