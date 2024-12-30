الأمن يكشف حقيقة قيام حارس عقار بالتعدي على سيدة بالضرب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام حارس عقار بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحبة الحساب تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية ، وسرقة هاتفها المحمول ومشغولاتها الذهبية ، والادعاء بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية اللازم نحو شكواها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر الجارى بحدوث مشاجرة بين (إحدى السيدات "الشاكية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) ، و (حارس عقار كائن بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بينهما لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالشارع أثناء ترددها على مسكن شقيقتها الكائن بالعقار محل عمل الحارس، وأقرا برغبتهما فى التصالح ، وبسؤال الشاكية أفادت قيامها ببث مقطع الفيديو المشار إليه قبل إتمام التصالح فيما بينهما ، وذلك لرغبتها فى ضبط حارس العقار وخشية عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، نافية تعرضها للسرقة كما ادعت بالمنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.