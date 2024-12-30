وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي، برئاسة حسام صاحب، الذي استطاع الفوز في الانتخابات لتولي قيادة الاتحاد لمدة أربع سنوات قادمة.

وخلال اللقاء، هنأ الوزير مجلس إدارة الاتحاد الجديد على ثقة الجمعية العمومية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد رياضة الرجبي في مصر مزيداً من التطور والانتشار خلال الدورة الحالية. مؤكدا على دعم الوزارة للاتحاد لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز مكانة مصر في الرياضات الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية رياضة الرجبي كإحدى الألعاب التي تسهم في تنويع الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين، مشدداً على ضرورة العمل على استقطاب الشباب والأجيال الجديدة للمشاركة في هذه الرياضة.

من جانبه، استعرض حسام صاحب، رئيس الاتحاد، خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل توسيع قاعدة الممارسين، وتطوير منتخبات الرجبي الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية للنهوض بمستوى اللعبة في مصر. كما أكد التزام المجلس بتحقيق الأهداف التنموية للرياضة المصرية وفق رؤية الوزارة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل المباشر مع جميع الاتحادات الرياضية، لتقديم الدعم الكامل ومتابعة الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز الرياضة المصرية على كافة المستويات.