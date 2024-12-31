الغرفة التجارية بدمياط تعقد بروتوكول تعاون مع المقاولون العرب

عقدت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، اليوم مؤتمرًا موسعًا بمقرها بالقاهرة الجديدة بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من أعضاء المجلس السابقين وتجار الأثاث، للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المقاولين العرب لإدارة المولات.

ويهدف البروتوكول إلى إدارة وتشغيل معرض منتجات دمياط في مدينة القاهرة الجديدة، بما يضمن تنمية موارده وتطوير أدائه خلال الفترة المقبلة.

ونص البروتوكول على تقديم خدمات محددة المدة لإدارة وتشغيل المول، مع التركيز على، تنشيط المول من خلال استقطاب أنشطة متعددة، وتنمية موارده لضمان استدامة الأداء المالي والإداري، وتحسين تجربة الزوار وجذب المزيد من العملاء والتجار.

وشهد المؤتمر توافقًا بين الطرفين على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التنمية التجارية، وتحقيق نجاح ملموس للمول خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتسهيل التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية داخل المول، مما سيعزز من دوره كمنصة تسويقية رئيسية لمنتجات دمياط.

وأضاف فايد: "المول سيشهد تغييرات جذرية تفيد قطاع الأثاث والتجارة، وسنعمل على تهيئة بيئة داعمة للأنشطة التجارية بالشراكة مع شركة المقاولين العرب".

من جانبه، أشار محمد مندور، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب لإدارة المولات، إلى أن التعاون مع الغرفة التجارية بدمياط سيكون مثمرًا، مع خطة شاملة لتطوير المول.

وقال مندور، خلال كلمته بالمؤتمر "نهدف إلى الترويج الأمثل للمول وإدارته وفق قواعد محددة وواضحة تضمن نجاح المشروع".

كما أوضح اللواء مدحت العدل، مدير المشروع، أن الشركة ستشرف على كافة عمليات التشغيل والصيانة، بينما أكد المهندس أحمد بسيوني، رئيس قطاع المنشآت بالشركة، أن هناك خطة واضحة لإدارة المول بما يضمن تحقيق أهداف البروتوكول.

وذكر فايد، أن ضمن أهداف البروتوكول، تعزيز دور المول كوجهة رئيسية لعرض منتجات دمياط، وفتح آفاق جديدة للتجار من خلال أنشطة تسويقية متنوعة.