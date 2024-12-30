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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق الإسكان الاجتماعي: الطرح الجديد لمن لم يصبهم الدور والأولوية للحالة الاجتماعية

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
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 قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الطرح الجديد الذى وجه به رئيس الوزراء كان بسبب الإقبال الشديد الذى شهده إعلان "سكن لكل المصريين 5"، وبلغ عدد المتقدمين إلى 560 ألف دفعوا مقدم الحجز حتى الآن، وحوالى 758 ألفا اشتروا كراسات الشروط.

وأضافت مى عبدالحميد، خلال مداخلة لقناة إكسترا ينوز، أن رئيس الوزراء وجه بطرح جديد بعد هذا الطرح لمن لم يصيبهم الدور، والأولوية تحدد على أساس الحالة الاجتماعية، والمهم المتقدم يكون مصرى الجنسية، والحاجز يجب أن يكون له رقم قومى.

ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن تحليل نتائج هذا الطرح هى من توضح لنا الأماكن التى سيتم الطرح فيها، كالمدن التى بها معدل التقدم، وحدود الأراضى المتاحة بها، وبالنسبة للإعلان الحالى طرحنا وحدات للتسليم الفورى ووحدات تسليم بعد 36 شهر، بعد الإنتهاء من الفرز ممكن أن نطرح إعلان جديد بعد 3 أشهرن موضحة أن أنه تم تسليم 95% من الإعلانات التى جائت مواعيد تسليمها.

صندوق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين مي عبد الحميد