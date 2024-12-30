الخميس.. مناقشة رواية "جلاديوس" بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 10:42 م

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض، ندوة ثقافية لعرض ومناقشة رواية "جلاديوس" للكاتب الدكتور طارق الزيات، وذلك في الخامسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 يناير 2025، بمقر المكتبة في الزمالك.

يناقش الرواية الكاتب الصحفى أحمد جبلى، والدكتور أحمد صلاح هاشم، ويدير الندوة الروائى على فودة، ويفتتح اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

يذكر أن مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، تقدمها فعالياتها مجانا للجمهور، والتي تستهدف تعزيز الحوار والنقاش حول قضايا فكرية مهمة بمشاركة الشباب.