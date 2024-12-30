محافظ القليوبية يفتتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافه القناطر الخيرية

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء الاثنين، احتفالًا ثقافيًا تضمن افتتاح معرض الكتاب وأمسية شعرية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وسط حضور كبير من المثقفين والأدباء والفنانين وأهالي المدينة.

وخلال تفقد للمحافظ المعرض وجه بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بإنشاء قوافل طلابيه وذلك لتفقد المعرض وذلك بالتنسيق مع ثقافة القليوبية.

واختم المحافظ بحضور أمسية شعرية بقصر ثقافه القناطر الخيريه والذي ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث شهد أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، يديرها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، بالإضافة إلى الشاعران جواد البابلي وفتحي نور الدين.

يستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانًا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر حوالي 10 آلاف كتابا، بأسعار مخفضة؛ ومنها كتب سلسلة الذخائر "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، "طبقات الأطباء والحكماء"، ومن ذاكرة الكتابة "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، "المصريون المحدثون"، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، و"الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة "تاريخ الفلسفة الحديثة"، و"مفهوم الصورة"، وإصدارات حكاية مصر "هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري"، "من أحوال حفر البرزخ.. نهاية ديليسبس"، و"مصلحة الجمارك المصرية".

كما يشمل المعرض، أحدث مما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي، والتي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومسرحيات الأطفال والدراسات النقدية؛ ومنها: "ربع آدم"، "شوارع دايخة ع العمدان"، "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل"، "موسيقى الحجر"، "همام ومغارة الأحلام"، "شارميست"، "جفنة الدم"، "حلم سعيد"، بجانب إصدارات السلاسل الإبداعية؛ ومنها: أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الدراسات الشعبية والكتابات النقدية، ومجلات قطر الندى للأطفال.

قصر ثقافة القناطر

IMG-20241230-WA0036

IMG-20241230-WA0032

IMG-20241230-WA0033

IMG-20241230-WA0034

IMG-20241230-WA0031

IMG-20241230-WA0026

IMG-20241230-WA0027

IMG-20241230-WA0023