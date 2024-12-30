إصابة 33 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس- القاهرة

أصيب 33 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي، على طريق "السويس- القاهرةّ" وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث ونقلوا 13 مصابا إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات على طريق "السويس- القاهرة" يفيد انقلاب بنطاق دائرة قسم بدر التابع لشرق القاهرة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق اسعاف السويس 14 سيارة إسعاف لموقع البلاغ من نقاط التمركز المختلفة.

وأفادت المعاينة أن أتوبيس رحلات يحمل روحات رقم " د ه‍ ج 683 " تابع لشركة الهنا للسياحة "أبو الهول تورز" يستقله 34 راكبا كان قادما من شرم الشيخ، وبسبب السرعة الزائدة انقلب الأتوبيس بعد كوبري مطار العاصمة الإدارية على طريق مصر السويس اتجاه القاهرة بنطاق دائرة قسم شرطة بدر.

وقال مصدر طبي مسئول إن رجال الإسعاف قدموا التأمين الطبي والإسعافات الأولية لجميع المصابين وعددهم 33 مصابا، وجرى نقل 13 مصابا من موقع الحادث إلى مجمع طبي السويس، بينما رفض 20 مصابا المكوث بعد تلقى التأمين الطبي كون إصابتهم بسيطة ووقعوا إقرارا بذلك وفق المتبع.