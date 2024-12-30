واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح موقفها بشأن المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوضيح رسمي حول تقارير تشير إلى نية إسرائيل إقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن واشنطن تسعى للحصول على تأكيد من تل أبيب بعدم وجود خطط لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة.

في المقابل، نفت إسرائيل بشكل قاطع نيتها إقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه تكهنات إعلامية. وأوضحت إسرائيل في تصريحات رسمية أنها لن تتخذ أي خطوات من هذا النوع.

كما أكدت إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان بعد مرور 60 يومًا، مشيرة إلى أن الانسحاب مرهون بنشر الجيش اللبناني قواته في تلك المناطق.