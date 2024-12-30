شاهندة عبدالرحيم تهنئ شيرين حمدي بزفافها

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 10:09 م

في حفل بهيج وأجواء مفعمة بالسعادة والمحبة، وبقلوب غمرها الفرح والسرور من الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء، أقيم حفل زفاف المخرجة شيرين حمدي، كريمة رجل الأعمال حمدي كمال إسماعيل صاحب الشركة المصرية الكويتية للإنشاءات المعمارية؛ ومحمود إبراهيم المستشار التأميني.

وحضر حفل الزفاف الإعلامية شاهندة عبدالرحيم علي، المذيعة بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة إكسترا نيوز، ونائب رئيس تحرير «البوابة نيوز»، وزوجها المهندس عبد الرحمن حسين علي

وتتقدم الإعلامية شاهندة عبدالرحيم بخالص المُنى بحياة زوجية للعروسين سعيدة، متمنية أن يكتب لهما الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور.