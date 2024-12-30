فاركو يفوز على سموحة بهدفين لهدف في الدوري

حقق فريق فاركو فوزاً غاليا على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري على ملعب استاد حرس الحدود.

تقدم فريق سموحة بهدف في الشوط الأول عن طريق دوكو دودو في الدقيقة 19، وعاد فريق فاركو في الشوط الثاني بهدفين عن طريق عمرو ناصف في الدقيقة 54 وزهير المترجي في الدقيقة 80.

بهذا الفوز رفع فاركو رصيده إلى النقطة 10 بينما توقف رصيد سموحة عند 5 نقاط.

وكان أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، اعلن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل فاركو كلتالي:

حارس المرمى: شيكا.

خد الدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال .

خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز.

خط الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا.

بينما خاض أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة،المباراة بتشكيل

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا.

خط الهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي.